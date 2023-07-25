Режиссёр «Барби» Грета Гервиг объяснила концовку фильма

Постановщица фильма «Барби» Грета Гервиг объяснила, как она придумала концовку ленты и какой смысл хотела вложить в последнюю сцену.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures
К финалу фильма Барби заканчивает своё путешествие по мирам и выбирает продолжение существования в реальном мире, отказавшись от тусовок и вечеринок ради настоящих эмоций.
В последней сцене героиня Марго Робби подходит к стойке, которая кажется первым этапом собеседования на работу, и с широкой улыбкой говорит: «Я здесь, чтобы увидеть своего гинеколога».
Грета Гервиг отмечает, что вкладывала в это двойной смысл — режиссёр хотела закончить фильм на забавном и эмоциональном фоне и одновременно обратить внимание на комплексы по поводу своего тела, которые испытывала сама в подростковом возрасте.
Я знала, что хочу закончить шуткой, «роняя микрофон», но вижу это ещё и очень эмоциональным. Когда я была девочкой-подростком, я помню, как росла и стеснялась своего тела и мне было так стыдно, что я даже не могла описать это. А теперь увидеть Марго Робби
в образе Барби, с этой широкой улыбкой на лице и такой фразой в конце, с таким счастьем и радостью — это о поиске легкомыслия и счастья.
Ранее Грета Гервиг заключила контракт с Netflix, согласно которому будет работать над фильмами по «Хроникам Нарнии».
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