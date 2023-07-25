Авторы Genshin Impact опубликовали новый промокод в честь ивента с Кли

Разработчики Genshin Impact запостили в соцсетях специальный код, который при активации даст игрокам бесплатные внутриигровые ресурсы.

Промокод приурочен к событию, в ходе которого авторы игры предложили сделать совместное фото с персонажем Кли. Активировать его можно по ссылке на официальном сайте или внутри игры.

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Код актуален до 19:00 по московскому времени 31 июля. Награды, как и обычно, будут отправлены письмом по внутриигровой почте.

Сегодня, 25 июля, в Genshin Impact заканчивается баннер Кли — после этого получить персонажа будет невозможно до следующего баннера с этим персонажем (вероятно, он выйдет уже в 2024 году).

А в середине августа в Genshin Impact должно выйти большое обновление 4.0 с новым регионом Фонтейном.