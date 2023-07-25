Сборы фильма «Барби» в мировом прокате превысили $ 400 млн

Романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в полном соответствии с ожиданиями прекрасно стартовала в кинотеатрах мира.

Всего за четыре дня лента заработала более $ 400 млн. Таким образом, «Барби» уже вплотную приблизилась к топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года — занимающий десятую строчку «Джон Уик» собрал $ 432 млн.

Примечательно, что аналитики прогнозировали более низкие цифры: даже с учётом крутого старта «Барби» предрекали $ 90–110 млн, а фильм собрал за уикенд в США почти в полтора раза больше. Меньшего ожидали и в студии Warner Bros., которая работала над лентой.

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Фильм «Барби» вышел в кинотеатрах мира 21 июля. В России официального проката не планируется, но ожидается, что ленту можно будет увидеть уже в августе.