Bethesda выпустила серию короткометражек по Starfield

Разработчики космической ролевой игры Starfield из студии Bethesda выпустили небольшую серию из трёх коротких анимационных роликов, которые призваны рассказать о вселенной предстоящей RPG.
Supra et Ultra рассказывает о пилоте-курьере, который решает поменять свою жизнь и присоединяется к космическому флоту.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.
Сюжет Where Hope is Built («Там, где создаётся надежда») строится вокруг исследовательницы, которая хочет починить свой корабль, чтобы отправиться в путешествие.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.
В The Hands That Feeds («Рука, которая кормит») раскрывают историю двух мелких грабителей из города Неон.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.
- 25 июля 2023
-
20:35
-
20:13
-
19:42
-
19:21
-
18:52
-
18:20
-
18:05
-
17:33
-
17:19
-
16:34
-
16:10
-
15:42
-
15:20
-
14:52
-
14:08
-
13:36
-
13:28
-
13:02
-
12:21
-
11:59
-
11:23
-
10:39
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 24 июля 2023
-
22:57
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
20:00
-
19:30
-
18:59
-
18:34
-
17:45