Bethesda выпустила серию короткометражек по Starfield

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Разработчики космической ролевой игры Starfield из студии Bethesda выпустили небольшую серию из трёх коротких анимационных роликов, которые призваны рассказать о вселенной предстоящей RPG.

Supra et Ultra рассказывает о пилоте-курьере, который решает поменять свою жизнь и присоединяется к космическому флоту.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Сюжет Where Hope is Built («Там, где создаётся надежда») строится вокруг исследовательницы, которая хочет починить свой корабль, чтобы отправиться в путешествие.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

В The Hands That Feeds («Рука, которая кормит») раскрывают историю двух мелких грабителей из города Неон.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.