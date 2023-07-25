Представлен трейлер фильма ужасов «Экзорцист» и названа дата сиквела — апрель 2025 года
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Авторы предстоящего хоррора «Экзорцист: Фанатик» представили официальный трейлер картины.
Лента готовится к релизу в рамках перезапуска франшизы «Изгоняющий дьявола». С 1973 по 1990 год вышло три фильма основной серии, а позже — приквелы и сериал.
Главные роли в «Экзорцисте» исполнят Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами», «Убийство в Восточном экспрессе») и Эллен Бёрстин из оригинального фильма «Изгоняющий дьявола» 1973 года.
Видео доступно на YouTube-канале Blumhouse. Права на видео принадлежат Blumhouse.
Также стало известно, что второй фильм, получивший название «Экзорцист: Лжец», выйдет в кинотеатрах в апреле 2025 года. После него планируется выпустить ещё одну картину, которая завершит трилогию.
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