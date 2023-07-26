Режиссёр фильма «Барби» пока не планирует вторую часть
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Режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг в интервью The New York Times рассказала, что в данный момент не планирует выпускать вторую часть картины. Пока что она о ней даже не думает.
Гервиг отметила, что пока что не знает, превратится ли «Барби» во франшизу.
На данный момент это всё, что у меня есть. В конце работы над каждым фильмом я чувствую, что у меня никогда не будет другой идеи, и всё, что я когда-либо хотел сделать, я сделала. Я бы не хотела разрушать чью-то мечту, но пока что у меня ноль идей.
«Барби» отлично показывает себя в кинотеатрах — всего за четыре дня лента собрала $ 400 млн и практически тут же окупилась.
Фильм «Барби» вышел в кинотеатрах мира 21 июля. В России официального проката не планируется, но ожидается, что ленту можно будет увидеть уже в августе.
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