«Дюну 2» могут выпустить весной 2024 года — Deadline
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По информации источников издания Deadline, «Дюну 2» действительно перенесут на 2024 год. Якобы теперь ленту планируют выпустить в период с марта по июнь, но информация ещё не подтверждена.
Само собой, решение о переносе ленты связано с забастовками сценаристов и актёров. Deadline предполагает, что если в ближайшее время бастующие отступят, то премьеру картины не будут сдвигать. Случится ли это, неизвестно.
Вторая «Дюна» расскажет о новых приключениях Пола Атрейдеса и его становлении в качестве лидера своего народа.
К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Среди новых лиц: Флоренс Пью, Леа Сейду и Остин Батлер
«Дюна 2» пока что запланирована к выходу 3 ноября
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