Иностранцы начали массово регистрироваться в российском аналоге «Инстаграма»*

По информации газеты «Известия», множество иностранцев начали массово регистрироваться в «Россграме», российском аналоге «Инстаграма»*. На платформе появились аккаунты жителей Германии, Швейцарии, США, Черногории, Ирака, Ливии, Камеруна и других стран.

Всего в приложение пришло более 10 тыс. иностранных пользователей (около 14% всех аккаунтов). Это связано с тем, что «Россграм» разместили в App Store.

Запуск российского приложения «Россграм» был анонсирован в марте 2022 года, разработка приложения началась с сентября, а полноценно проект заработал в мае 2023 года и даже пользуется какой-никакой популярностью.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в стране.