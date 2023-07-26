Иностранцы начали массово регистрироваться в российском аналоге «Инстаграма»*
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По информации газеты «Известия», множество иностранцев начали массово регистрироваться в «Россграме», российском аналоге «Инстаграма»*. На платформе появились аккаунты жителей Германии, Швейцарии, США, Черногории, Ирака, Ливии, Камеруна и других стран.
Всего в приложение пришло более 10 тыс. иностранных пользователей (около 14% всех аккаунтов). Это связано с тем, что «Россграм» разместили в App Store.
Запуск российского приложения «Россграм» был анонсирован в марте 2022 года, разработка приложения началась с сентября, а полноценно проект заработал в мае 2023 года и даже пользуется какой-никакой популярностью.
* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в стране.
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