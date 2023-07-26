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Илона Маска ждут юридические последствия за переименование «Твиттера» — Reuters

Илона Маска ждут юридические последствия за переименование «Твиттера» — Reuters
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По информации издания Reuters, решение Илона Маска переименовать «Твиттер» в букву X может быть затруднено юридически: компании, включая Meta* и Microsoft уже обладают правами интеллектуальной собственности на ту же букву.

В издании указали, что в случае чего компании имеют полное право подать на Илона Маска в суд за использование буквы.

X настолько широко используется и цитируется в товарных знаках, что является кандидатом на судебные иски, — и компания, ранее известная как «Твиттер», может столкнуться с проблемами, защищая свой бренд X в будущем.

Напомним, что Илон Маск переименовал «Твиттер» в понедельник и представил новый логотип для платформы. Миллиардер, как и обещал, убрал синюю птичку с логотипа компании.

* — деятельность компании Meta в России считается экстремистской.

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