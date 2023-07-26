Студии Голливуда отказались от новых переговоров с актёрами
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Аккаунт Гильдии актёров США в «Твиттере» сообщил о том, что союз был готов возобновить переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения и киностудиями, но получили отрицательный ответ.
По словам представителей Гильдии актёров, продюсеры отказались в какой-либо форме вести переговоры.
Мы хотим вернуться к любимой работе. Мы готовы вернуться к переговорам и попросили Альянс продюсеров кино вернуться за стол переговоров. Они отказались.
Гильдия сценаристов бастует с мая, а актёры присоединились к забастовке в июле. Они, как сценаристы, хотят добиться повышения условий труда, в том числе заработной платы. Западные киностудии не хотят идти на уступки. Они говорили, что ждут, пока у бастующих закончатся деньги.
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