Начались съёмки сериала «Универ. 13 лет спустя» — в нём вернётся Кузя

СМИ сообщили, что телеканал ТНТ запустил в производство сериал «Универ. 13 лет спустя». Проект выступит продолжением шоу «Универ. 10 лет спустя» и расскажет о событиях, которые развернулись через три года после финала прошлого проекта.

Пожалуй, главная новость в том, что в проект вернётся Виталий Гогунский, известный зрителям по роли Эдуарда Кузьмина. Напомним, что Гогунский покинул сериал «Универ. Новая общага» ещё в пятом сезоне и с тех пор не появлялся.

Главные роли в новом сериале сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская. Настасьи Самбурской и Анны Кузиной, которые сыграли Кристину и Яну соответственно, судя по всему, не будет.

Фото со съёмок шоу

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Согласно описанию сюжета, Антон окончательно попрощается с Кристиной и откроет собственный паб, но в его жизни неожиданно появится взрослая дочь. Майкл и Варя будут переживать очередной развод, а Маша попытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя будет занят работой. Вернувшийся Кузя станет бизнесменом и захочет обить Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.

Даты выхода у нового проекта пока что нет.