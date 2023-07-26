Вышел свежий трейлер фильма «Ампир V» с рэпером Oxxymiron*

На канале Fantasia International Film Festival вышел свежий трейлер фильма «Ампир V». В нём показали множество свежих кадров с главными героями и некоторыми событиями.
Видео доступно на YouTube-канале Fantasia International Film Festival. Права на видео принадлежат Вольга.
Сюжет ленты расскажет о том, как 19-летний москвич Роман, поверив странному объявлению на асфальте, внезапно становится вампиром, после чего его жизнь кардинально меняется.
Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента), Виктор Вержбицкий, Павел Табаков и Таисия Радченко.
Изначально «Ампир V» хотели выпустить ещё в ноябре 2021 года, однако тогда фильм отложили из-за пандемии коронавируса, а затем дату перенесли из-за отказа Минкульта РФ выдавать картине прокатное удостоверение. Мировая премьера ленты состоится 29 июля, но в России показов наверняка не будет.
* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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