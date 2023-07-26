Илон Маск высмеял фильм «Барби» за фразы про патриархат
Поделиться
Миллиардер Илон Маск посмотрел фильм «Барби» и, судя по всему, не остался от него под большим впечатлением. Особенно сильно предприниматель прошёлся по тому, как часто в фильме вспоминают патриархат — общественный строй, при котором власть и общественные привилегии принадлежат мужчинам.
Если вы будете выпивать алкоголь каждый раз, когда Барби произносит слово «патриархат», вы упадёте в обморок ещё до окончания фильма.
Газета The New York Post отметила, что Маск повторил слова консервативного комментатора Бена Шапиро, который также выделил частое использованием слова «патриархат».
Фильм «Барби», в котором сыграли Марго Робби, Райан Гослинг, Шути Гатва, Симу Лю и другие, показывают во всем мире, кроме России.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июля 2023
-
13:33
-
13:02
-
12:35
-
12:07
-
11:41
-
11:18
-
10:42
-
10:30
-
10:10
-
09:35
-
09:05
-
08:35
- 25 июля 2023
-
20:35
-
20:13
-
19:42
-
19:21
-
18:52
-
18:20
-
18:05
-
17:33
-
17:19
-
16:34
-
16:10
-
15:42
-
15:20
-
14:52
-
14:08
-
13:36
-
13:28
-
13:02
-
12:21
-
11:59
-
11:23
-
10:39
-
10:00
Партнерский контент