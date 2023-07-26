Анимационный фильм Resident Evil: Death Island вышел в онлайне
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Анимационный фильм Resident Evil: Death Island уже вышел в цифре и доступен для покупки на цифровых западных площадках. К сожалению, официально посмотреть проект в России невозможно.
Издание IGN любезно поделилось первыми восемью минутами проекта. В начале зрителям показывают сотрудников корпорации «Амбрелла», а также повзрослевшего Леона Кеннеди — протагониста нескольких частей игровой франшизы.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Capcom.
Resident Evil: Death Island рассказывает о том, как спецагент Леон Кеннеди отправляется на зловещий остров, чтобы спасти важного учёного от мистических похитителей. В это же время Крис Редфилд исследует обстоятельства вспышки таинственного вируса в Сан-Франциско.
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