Герои «Футурамы» появилась в Fortnite

В честь возвращения «Футурамы» в бесплатной королевской битве Fortnite стартовала коллаборация мультсериала и игры. Игроки могут приобрести трёх героев культового мультика, а также различные аксессуары.
Доступно два комплекта. В первый набор за 2800 В-баксов входят персонажи Фрай, Лило и Бендер — вместе с ними идут тематические аксессуары на спину. Каждый герой по отдельности продаётся за 1500 В-баксов.
Первый набор
Фото: Epic Games
Во второй набор за 1800 В-баксов вошли разные аксессуары: эмоция походки Зойдберга (500 В-баксов), тематические кирки (800 В-баксов) и планер в виде корабля «Межгалактического экспресса» (800 В-баксов).
Второй набор
Фото: Epic Games
Вдобавок при входе в магазине Fortnite теперь появляется гипножаба — видимо, чтобы пользователь точно купил что-нибудь.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games/Hulu.
- 26 июля 2023
-
14:58
-
14:52
-
14:31
-
14:08
-
13:39
-
13:33
-
13:02
-
12:35
-
12:07
-
11:41
-
11:18
-
10:42
-
10:30
-
10:10
-
09:35
-
09:05
-
08:35
- 25 июля 2023
-
20:35
-
20:13
-
19:42
-
19:21
-
18:52
-
18:20
-
18:05
-
17:33
-
17:19
-
16:34
-
16:10
-
15:42
-
15:20
-
14:52
-
14:08
-
13:36
-
13:28
-
13:02