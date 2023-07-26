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Герои «Футурамы» появилась в Fortnite

Герои «Футурамы» появилась в Fortnite
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В честь возвращения «Футурамы» в бесплатной королевской битве Fortnite стартовала коллаборация мультсериала и игры. Игроки могут приобрести трёх героев культового мультика, а также различные аксессуары.

Доступно два комплекта. В первый набор за 2800 В-баксов входят персонажи Фрай, Лило и Бендер — вместе с ними идут тематические аксессуары на спину. Каждый герой по отдельности продаётся за 1500 В-баксов.

Первый набор

Первый набор

Фото: Epic Games

Во второй набор за 1800 В-баксов вошли разные аксессуары: эмоция походки Зойдберга (500 В-баксов), тематические кирки (800 В-баксов) и планер в виде корабля «Межгалактического экспресса» (800 В-баксов).

Второй набор

Второй набор

Фото: Epic Games

Вдобавок при входе в магазине Fortnite теперь появляется гипножаба — видимо, чтобы пользователь точно купил что-нибудь.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games/Hulu.

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