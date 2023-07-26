Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не покажут в кинотеатрах России до октября — «Ведомости»

По информации газеты «Ведомости», фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут не показать в российских кинотеатрах как минимум до их цифрового релиза, то есть примерно до октября.
Дело в том, что голливудские студии смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий в Россию через Казахстан и другие страны. Это удалось сделать по вотермаркам, которые прокатчик ставит при передаче копий фильмов киносетям или кинотеатрам.
Ранее появилась информация, будто увидеть эти две новые картины российские зрители смогут уже в августе, но случится ли это в действительности, сказать сложно.
Теперь, как отметили в «Ведомостях», кинотеатры будут вынуждены показывать пиратские копии фильмов, которые появятся после цифрового релиза картин. Это значит, что как минимум упадут качество картинки и звука.
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