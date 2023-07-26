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Создатели «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 уволят около 100 человек в CD Projekt RED

Польская студия CD Projekt объявила о сокращении штата на 9%. Увольнения коснутся около 100 сотрудников компании.

Руководитель Адам Кичиньский объяснил, что сокращения будут происходить в несколько этапов — процесс затянется вплоть до первого квартала 2024 года. Огромное число увольнений стало следствием масштабной реструктуризации CD Projekt.

Кичиньский заявил, что на данный момент в компании работает слишком много людей. Руководство студии привнесло изменения в процесс разработки игр, однако ещё не успело заняться формированием состава команд.

Мы провели тщательную оценку всех команд компании с точки зрения их ожидаемого вклада в реализацию нашей стратегии. Нелегко такое говорить, но на данный момент у нас больше людей, чем нужно.

Глава CD Projekt не раскрыл, какие именно подразделения затронет волна сокращений.