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Киллиан Мёрфи мог сыграть Роберта Оппенгеймера ещё 10 лет назад

Киллиан Мёрфи мог сыграть Роберта Оппенгеймера ещё 10 лет назад
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Биографический триллер «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана вышел в мировой прокат 21 июля. Главную роль в картине исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Как оказалось, актёр мог примерить роль американского физика Роберта Оппенгеймера ещё 10 лет назад. Дело в том, что в 2014 году на экраны вышел сериал «Манхэттен», который тоже рассказывал историю создания атомной бомбы.

На историческую достоверность то шоу не претендовало, поскольку многие персонажи были вымышленными. Однако настоящие участники «Манхэттенского проекта» в сериале также появлялись — одним из них стал Роберт Оппенгеймер.

По словам шоураннера «Манхэттена», когда дело дошло до кастинга, то в списке актёров фигурировал Киллиан Мёрфи, однако в конечном итоге та роль досталась Дэниелю Лондону.

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