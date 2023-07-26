Фильм по игре Five Nights at Freddy's получил возрастной рейтинг для подростков

Система рейтингов Американской киноассоциации MPAA присвоила фильму по игре Five Nights at Freddy's возрастное ограничение PG-13. Это означает, что киноадаптация от Blumhouse не рекомендуется к просмотру детям, не достигшим возраста 13 лет.

На официальном сайте сказано, что в картине присутствуют сцена насилия, ряд кровавых эпизодов и нецензурные выражения. Несмотря на это, ждать от экранизации чрезмерной жестокости не стоит.

Видео доступно на YouTube-канале Blumhouse. Права на видео принадлежат Blumhouse Productions.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру, Эбби (Пайпер Рубио). Однако на рабочем месте парня ждут страшные игрушки, двигающиеся сами по себе.

Экранизация серии видеоигр Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в сервисе Peacock.