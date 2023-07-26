Илон Маск «забрал» чужой аккаунт в «Твиттере» — и даже не заплатил за него

В этот понедельник миллиардер и владелец «Твиттера» Илон Маск изменил культовый логотип соцсети в виде голубой птички на букву X. Теперь домен x.com ведёт прямо на главную страницу «Твиттера».

До проведения ребрендинга фотограф из Сан-Франциско Джин Хванг владел аккаунтом с коротким именем @x. Однако после изменения логотипа и домена ему на электронную почту пришло письмо от «Твиттера».

Фото: The Telegraph

В сообщении говорилось, что теперь его учётная запись переходит в собственность компании. По словам Хванга, за это ему предложили какие-то бонусы и встречу с руководством «Твиттера», однако речи о финансовом вознаграждении не было.

Пользователи «Твиттера» не имеют юридических прав на имена своих аккаунтов, однако в условиях обслуживания компании говорится, что удаление учётных записей происходит только в случае нарушения прав на товарный знак.

Несмотря на это, руководство «Твиттера» всё равно перевело профиль Джин Хванга на новый адрес. Также фотограф поделился, что перед ребрендингом допускал продажу аккаунта за подходящую цену.