Создатель Венома одобрил образ существа в «Человеке-пауке 2»

Недавно Insomniac Games опубликовала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2». Вместе с этим авторы поделились свежими деталями игры, показали стилизованную PS5 и новые скриншоты.

В ролике геймеры смогли впервые полноценно взглянуть на Венома в игре. В связи с этим журналисты издания IGN пообщались с Тоддом Макфарлейном, одним из создателей персонажа.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

По словам художника, ему нравится, как Insomniac Games изобразила злодея в своей игре. Хоть из сюжетного трейлера сложно определить настоящие размеры существа, Макфарлейн отметил его широкие плечи и длинные зубы.

Помимо этого, создатель Венома похвалил разработчиков за огромную эмблему белого паука на груди персонажа, поскольку часто её делают меньше. Художник отметил, что ему больше по душе, когда злодея изображают большим — в качестве антипримера он привёл образ Венома из трилогии фильмов Сэма Рэйми.

Сюжет «Человека-паука» развернётся через девять месяцев после финала «Майлза Моралеса» и примерно через два года после финала первой игры. Питеру и Майлзу предстоит столкнуться с новой угрозой в лице Крэйвена, а также столкнуться с симбиотом и Веномом лицом к лицу.

Релиз игры состоится 20 октября только на PS5. Игра будет полностью на русском языке, включая озвучку.