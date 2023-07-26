Исследование Татуина, Джабба Хатт и спидеры — новые детали Star Wars Outlaws

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Недавно журналисты издания IGN пообщались с разработчиками Star Wars Outlaws из Ubisoft Massive. В разговоре авторы игры раскрыли много интересных новых деталей.

Отмечается, что Star Wars Outlaws не станет растянутой ролевой адвенчурой на 200–300 часов. Вместо этого создатели игры хотят предложить геймерам насыщенное приключение, которое каждый сможет пройти в своём темпе.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

В мире игры будет несколько планет. К примеру, дизайн луны под названием Тошара вдохновлён пейзажами западно-африканских саванн. Также в Star Wars Outlaws появится Татуин, полностью доступный для исследования.

Размер планет достаточно большой, поэтому Ubisoft Massive ввела наземный транспорт в виде спидеров. Креативный директор Джулиана Герити заявила, что средство передвижения даже поддаётся кастомизации.

Помимо этого, геймеры смогут работать на Джабба Хатта и предать его. Авторы игры заявили, что в Star Wars Outlaws хотят сосредоточиться на раскрытии преступного мира, поскольку в фильмах данному аспекту уделено крайне мало внимания.

Релиз Star Wars Outlaws состоится на консолях Xbox Series в 2024 году.