Суд оправдал Кевина Спейси в Британии

Сегодня жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. Изначально их было 12, но недавно их сократили из‑за юридических формальностей.

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что после вынесения вердикта актёр не сдержал эмоций и расплакался. Для принятия окончательного решения присяжным понадобилось два дня. Также сегодня Кевину Спейси исполнилось 64 года.

В 2017 году против Кевина подал иск актёр Энтони Рэпп. По словам Рэппа, в 1986 году, когда ему было 14 лет, во время вечеринки в доме Спейси на Манхеттене тот его домогался. Энтони требовал компенсацию в размере $ 40 млн. Впоследствии примеру Рэппа последовали ещё 15 человек, в том числе девять коллег Кевина по сериалу «Карточный домик».

Спейси свою вину отрицал. Доказательств против актёра не обнаружилось. В итоге присяжные не поверили Рэппу, и суд Нью-Йорка оправдал Спейси в октябре 2022-го. По другим делам Кевина тоже не признали виновным.