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Samsung анонсировала Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 — новое поколение складных смартфонов

Samsung анонсировала Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 — новое поколение складных смартфонов
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Сегодня компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked. В рамках мероприятия южнокорейский технологический гигант анонсировал Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 — новое поколение складных смартфонов.

Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung.

Производитель отметил, что представленный флагман станет самым тонким и лёгким из всех устройств серии Fold. Помимо этого, инженеры корпорации устранили один из главных недостатков конструкции — зазор между двумя корпусами в сложенном виде.

Характеристики Galaxy Z Fold 5

  • Размер внутреннего экрана — 7,6 дюйма
  • Разрешение внутреннего экрана – 2176 x 1812 пикселей (120 Гц)
  • Размер внешнего экрана — 6,8 дюйма
  • Разрешение внутреннего экрана - 2316 x 904 пикселей (120 Гц)
  • Ёмкость аккумулятора – 4400 мАч
  • Защита от воды – IPX8

Характеристики Galaxy Z Flip 5

  • Размер внутреннего экрана — 6,7 дюйма
  • Разрешение внутреннего гибкого экрана — 2640 x 1080 пикселей (120 Гц)
  • Размер внешнего экрана — 3,4 дюйма
  • Разрешение внутреннего экрана — 748 x 720
  • Ёмкость аккумулятора — 3700 мАч
  • Защита от воды — IPX8

Стоимость базовой версии Galaxy Z Fold 5 составляет $ 1799, а Galaxy Z Flip 5 — $ 999. Оформить предзаказ на модели можно из ряда стран с сегодняшнего дня.

Полноценно смартфоны появятся на рынке 11 августа.

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