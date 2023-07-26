Samsung анонсировала Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 — новое поколение складных смартфонов
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Сегодня компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked. В рамках мероприятия южнокорейский технологический гигант анонсировал Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 — новое поколение складных смартфонов.
Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung.
Производитель отметил, что представленный флагман станет самым тонким и лёгким из всех устройств серии Fold. Помимо этого, инженеры корпорации устранили один из главных недостатков конструкции — зазор между двумя корпусами в сложенном виде.
Характеристики Galaxy Z Fold 5
- Размер внутреннего экрана — 7,6 дюйма
- Разрешение внутреннего экрана – 2176 x 1812 пикселей (120 Гц)
- Размер внешнего экрана — 6,8 дюйма
- Разрешение внутреннего экрана - 2316 x 904 пикселей (120 Гц)
- Ёмкость аккумулятора – 4400 мАч
- Защита от воды – IPX8
Характеристики Galaxy Z Flip 5
- Размер внутреннего экрана — 6,7 дюйма
- Разрешение внутреннего гибкого экрана — 2640 x 1080 пикселей (120 Гц)
- Размер внешнего экрана — 3,4 дюйма
- Разрешение внутреннего экрана — 748 x 720
- Ёмкость аккумулятора — 3700 мАч
- Защита от воды — IPX8
Стоимость базовой версии Galaxy Z Fold 5 составляет $ 1799, а Galaxy Z Flip 5 — $ 999. Оформить предзаказ на модели можно из ряда стран с сегодняшнего дня.
Полноценно смартфоны появятся на рынке 11 августа.
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