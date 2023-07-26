Закари Ливай не знает, будет ли сниматься в новых фильмах DC в роли Шазама

Некоторое время назад руководители DC Studios в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана поделились планами перезагрузить кинематографическую вселенную DC. В связи с этим у фанатов появился вопрос, стоит ли ожидать в будущем появления новых фильмов про Шазама.

Видео доступно на YouTube-канале The FilmUp Podcast. Права на видео принадлежат The FilmUp Podcast.

Недавно Закари Ливай принял участие в новом видео на YouTube-канале The FilmUp Podcast и затронул данную тему. Актёр признался, что на данный момент не знает, вернётся ли он к роли Шазама.

Я не знаю, что нас ждёт в будущем, потому что «Шазам! Ярость богов» не была хорошо принята. Поэтому я понятия не имею, куда мы движемся.

По его словам, такая неопределённость возникла из-за провала «Ярости богов». Затраты на производство сиквела составили $ 125 млн, а кассовые сборы картины после месяца показа в кинотеатрах и релиза в цифровом формате остановились на уровне $ 133 млн.

Первым фильмом перезапущенной вселенной DC станет «Супермен: Наследие». Премьера картины ожидается летом 2025 года.