Бродвейский театр в первом трейлере третьего сезона сериала «Убийства в одном здании»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала «Убийства в одном здании». Новые эпизоды шоу начнут выходить уже 8 августа

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат 20th Television.

К своим ролям в сериале вернутся Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Гостями в новом сезоне выступят Мерил Стрип («Дьявол носит Prada») и звезда фильмов Marvel Пол Радд.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Продолжительность каждой серии третьего сезона составит примерно 33 минуты. Судя по всему, в него войдёт 10 эпизодов.