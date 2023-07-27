«Оппенгеймер» выйдет на Blu-ray и DVD 21 ноября
Поделиться
В Сети появилась информация, что фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» доберётся до физических носителей в конце ноября. Лента выйдет в разрешении 4K, на Blu-ray и DVD 21 ноября. Пока что информация не подтверждена официально.
Обычно ленты выходят на физических носителях через четыре-пять месяцев после кинотеатрального релиза. Вероятно, тут будет похожая история.
«Оппенгеймер» рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого ещё при жизни называли отцом ядерной бомбы. Он участвовал в разработке первого прототипа этого оружия.
Фильм показывают в кинотеатрах по всему миру, кроме России. До страны, скорее всего, картина доберётся уже осенью, когда лента выйдет на цифровых площадках.
Комментарии
- 27 июля 2023
-
09:05
-
08:30
- 26 июля 2023
-
20:45
-
20:07
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:41
-
18:15
-
17:45
-
17:28
-
17:01
-
16:35
-
15:52
-
15:28
-
14:58
-
14:52
-
14:31
-
14:08
-
13:39
-
13:33
-
13:02
-
12:35
-
12:07
-
11:41
-
11:18
-
10:42
-
10:30
-
10:10
-
09:35
-
09:05
-
08:35
- 25 июля 2023
-
20:35
-
20:13
-
19:42
Партнерский контент