«Оппенгеймер» выйдет на Blu-ray и DVD 21 ноября

В Сети появилась информация, что фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» доберётся до физических носителей в конце ноября. Лента выйдет в разрешении 4K, на Blu-ray и DVD 21 ноября. Пока что информация не подтверждена официально.

Обычно ленты выходят на физических носителях через четыре-пять месяцев после кинотеатрального релиза. Вероятно, тут будет похожая история.

«Оппенгеймер» рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, которого ещё при жизни называли отцом ядерной бомбы. Он участвовал в разработке первого прототипа этого оружия.

Фильм показывают в кинотеатрах по всему миру, кроме России. До страны, скорее всего, картина доберётся уже осенью, когда лента выйдет на цифровых площадках.