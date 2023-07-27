Новые смартфоны Samsung начнут продавать в России раньше всего мира
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По информации газеты «Известия», жителей России ждёт небольшая привилегия. Новые складные смартфоны Samsung, Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, появятся в стране раньше официального мирового старта продаж, который намечен на 18 августа.
Как это возможно? Всё дело в том, что компания не продаёт свои устройства в стране, а значит, отечественные ритейлеры могут не согласовывать с производителем дату начала продаж гаджетов.
Когда Samsung официально поставлял смартфоны в РФ, начало продаж всегда согласовывалось с компанией, нарушение договорённостей могло привести к крупному штрафу или даже прекращению сотрудничества. Теперь, когда бренд не ввозит устройства в РФ, ничего не мешает начать продажи новинок, как только они поступят на склад.
Правда, цены на новые смартфоны кусаются: на Galaxy Z Flip 5 цены начинаются от 109 тыс. рублей, а Galaxy Z Fold 5 предлагают купить от 190 тыс. рублей.
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