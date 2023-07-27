Самый популярный блогер в мире MrBeast обогнал PewDiePie по количеству просмотров

Кажется, самому популярному блогеру MrBeast хочется покорять ещё больше вершин. На днях канал блогера обогнал канал PewDiePie по суммарному количеству просмотров.

В данный момент все ролики PewDiePie собрали 29,07 млрд просмотров, а вот у MrBeast видео собрали 29,1 млрд просмотров.

Фото: YouTube

Фото: YouTube

Долгое время рекорд по подписчикам на YouTube принадлежат именно PewDiePie, однако пришедший и быстро набравший популярность MrBeast смог его обогнать и стать рекордсменом площадки.

Несмотря на обгон, MrBeast занимает лишь 45-е место в рейтинге каналов по просмотрам. Чтобы выбиться в лидеры, блогеру придётся обогнать множество спортивных и развлекательных каналов. В том числе придётся побороться с каналом «Маша и Медведь», ролики на котором суммарно набрали более 36 млрд просмотров.