Самый популярный блогер в мире MrBeast обогнал PewDiePie по количеству просмотров

Кажется, самому популярному блогеру MrBeast хочется покорять ещё больше вершин. На днях канал блогера обогнал канал PewDiePie по суммарному количеству просмотров.
В данный момент все ролики PewDiePie собрали 29,07 млрд просмотров, а вот у MrBeast видео собрали 29,1 млрд просмотров.
Фото: YouTube
Фото: YouTube
Долгое время рекорд по подписчикам на YouTube принадлежат именно PewDiePie, однако пришедший и быстро набравший популярность MrBeast смог его обогнать и стать рекордсменом площадки.
Несмотря на обгон, MrBeast занимает лишь 45-е место в рейтинге каналов по просмотрам. Чтобы выбиться в лидеры, блогеру придётся обогнать множество спортивных и развлекательных каналов. В том числе придётся побороться с каналом «Маша и Медведь», ролики на котором суммарно набрали более 36 млрд просмотров.
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