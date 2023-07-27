Вышли финальные эпизоды третьего сезона «Ведьмака»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера второй части третьего сезона сериала «Ведьмак». Посмотреть серии уже можно в сервисе с субтитрами на русском языке, но без озвучки.
Всего в третьем сезоне, который, напомним, стал последним для Генри Кавилла в роли Геральта, восемь серий. Первые пять эпизодов вышли 29 июня, а сегодня третий сезон подошёл к завершению. В конце него, говорили создатели, всем зрителям объяснят замену внешности Геральта.
В четвёртом сезона проекта Геральта будет играть Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.
Трейлер второй части третьего сезона
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
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