Вышли финальные эпизоды третьего сезона «Ведьмака»

Сегодня на Netflix состоялась премьера второй части третьего сезона сериала «Ведьмак». Посмотреть серии уже можно в сервисе с субтитрами на русском языке, но без озвучки.

Всего в третьем сезоне, который, напомним, стал последним для Генри Кавилла в роли Геральта, восемь серий. Первые пять эпизодов вышли 29 июня, а сегодня третий сезон подошёл к завершению. В конце него, говорили создатели, всем зрителям объяснят замену внешности Геральта.

В четвёртом сезона проекта Геральта будет играть Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.

Трейлер второй части третьего сезона

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix