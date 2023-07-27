Российская компания «Байкал Электроникс» начала делать ИИ-процессоры
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Глава компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в интервью изданию CNews рассказал, что команда занята разработкой чипов для искусственного интеллекта.
Если верить информации, для создания новых ИИ-процессоров в компании сформировали новое подразделение. Сейчас в него активно набирают штат сотрудников. По мнению стороннего эксперта, разработка процессора для ИИ может занять около трёх лет и на это потребуется до 2 млрд рублей.
Сейчас в «Байкал Электроникс» сформировано новое подразделение по разработке линейки специализированных чипов для искусственного интеллекта, которая вберёт в себя лучшие архитектурные подходы, существующие на данный момент. Ключевой задачей команды также является создание программной экосистемы для новых процессоров.
Интересно, что Андрей Евдокимов не раскрыл сроки реализации и размер инвестиций в проект.
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