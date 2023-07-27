Фонд кино поддержит 11 российских фильмов

На сайте Фонда кино появилась информация, что организация завершила процедуру отбора на поддержку производства национальных художественных фильмов.

По результатам проведения отбора к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов. С полным списком кинокартин можно ознакомиться ниже. В списке есть как минимум две картины студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Фильмы, которые получат поддержку Фонда кино