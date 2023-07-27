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Фонд кино поддержит 11 российских фильмов

Фонд кино поддержит 11 российских фильмов
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На сайте Фонда кино появилась информация, что организация завершила процедуру отбора на поддержку производства национальных художественных фильмов.

По результатам проведения отбора к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов. С полным списком кинокартин можно ознакомиться ниже. В списке есть как минимум две картины студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Фильмы, которые получат поддержку Фонда кино

  • «Бейрут»
  • «Бременские музыканты»
  • «Буратино»
  • «Гуантанамера»
  • «Кракен»
  • «Лёд 3»
  • «Первый богатырь»
  • «Первый на Олимпе»
  • «Северный полюс — 8»
  • «Руки вверх»
  • «Холоп 2»
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