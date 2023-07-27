Вышел трейлер документального фильма про суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд
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Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Депп против Хёрд». Проект расскажет о том, как именно проходили судебные разбирательства Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд.
В трейлере можно также увидеть кадры с различными блогерами, которые внимательно наблюдали за судебным процессом и делились своими впечатлениями.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на вивидео принадлежат Netlfix.
Более того, Netflix заявила, что судебные тяжбы Деппа и Хёрд стали очень популярной темой в Сети. Люди со всего мира обсуждали судебный процесс, принимали ту или иную сторону и просто спорили.
У документалки будет три эпизода, а её премьера состоится на платформе 16 августа. В этот день выйдут сразу все три серии.
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