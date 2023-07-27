Как Генри Кавилл покинул сериал «Ведьмак» в финале третьего сезона

Утром 27 июля вышла вторая половина третьего сезона «Ведьмака» — это были последние эпизоды с Геральтом в исполнении Генри Кавилла. В последующих сезонах его роль будет исполнять уже Лиам Хемсворт.
Многим было интересно, как же в сериале объяснят смену актёров — возможно, обосновав случившееся недостоверным рассказчиком в виде Лютика, параллельными мирами, магией, порталами, перевоплощением в духе «Доктора Кто». Теперь мы знаем ответ. Далее идут спойлеры финала третьего сезона.
Геральт в исполнении Генри Кавилла
Фото: Netflix
Обоснования смены актёров в финале третьего сезона нет. Создатели сериала вопреки своим же обещаниям вообще не уделяют никакого внимания происходящему. В конце Геральт просто отправляется на поиски Цири — не умирает, не отправляется в другой мир, просто идёт дальше искать её. Финальный кадр с Геральтом в исполнении Кавилла выше, он ведёт свою лошадь и идёт вперёд. Всё.
Конечно, не исключено, что хоть какое-то внимание смене внешности могут уделить в четвёртом сезоне, однако, учитывая обещания команды и итоговый финал третьего сезона, это выглядит маловероятно. Вдобавок следующая серия, похоже, теперь выйдет не раньше 2025 года. Из-за забастовки актёров съёмки отложили.
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