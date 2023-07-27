В World of Tanks вышло крупное обновление с подарками для игроков

Компания Lesta Games, отвечающая за оперирование популярной условно-бесплатной онлайн-игры про танковые сражения «Мир танков», объявляет о старте обновления «Фейерверк подарков», приуроченного ко дню рождения «Мира танков».
Игроков ждёт красивый тематический ангар, бонусы «Особой поддержки», возможность заработать праздничные контейнеры, множество активностей и акций в игре, а также в социальных сетях.
Сообщается, что в этом году празднование дня рождения «Мира танков» пройдёт под девизом «12+1» и состоится с размахом: всех игроков ждут подарки, различные акции и конкурсы. Часть из них уже стартовала, остальные будут запущены в августе и продлятся целый месяц.
В рамках розыгрышей и конкурсов можно получить множество призов: элементы кастомизации, премиум-аккаунт, специальный мерч «Мира танков», кастомные компьютеры и многое другое.
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