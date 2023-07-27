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Американский хит «Звук свободы» покажут по всему миру

По информации издания Deadine, американский хит «Звук свободы» покажут по всему миру, а не только в США, как было изначально задумано.

Angel Studios объявила даты выхода фильма на 21 рынке, включая Великобританию, Австралию, Испанию, Южную Африку и множество стран Латинской Америки. Список представлен ниже.

Когда выйдет «Звук свободы» в других странах

Южная Африка — 18 августа

Австралия — 24 августа

Новая Зеландия — 24 августа

Мексика — 31 августа

Аргентина — 31 августа

Чили — 31 августа

Гватемала — 31 августа

Гондурас — 31 августа

Сальвадор — 31 августа

Никарагуа — 31 августа

Белиз — 31 августа

Панама — 31 августа

Колумбия — 31 августа

Венесуэла — 31 августа

Великобритания — 1 сентября

Ирландия — 1 сентября

Испания — 11 октября

До кинотеатров США лента добралась только 4 июля. В России картина не ожидается.