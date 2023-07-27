Стала известна продолжительность сюжета Mortal Kombat 1

Недавно игроки спросили руководителя NetherRealm Studios Эдварда Буна о том, сколько времени уйдёт на прохождение сюжетного режима в Mortal Kombat 1. По словам разработчика, он будет примерно такой же продолжительности, как и кампании в Mortal Kombat 10 и Mortal Kombat 11.
В среднем для завершения сюжетного режима в двух предыдущих частях у геймеров уходило шесть часов. Если учитывать дополнительный контент, то прохождение может занять до 17 часов.
Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра пропустит PS4 и Xbox One. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажимает на специальную кнопку.
За покупку ультимативного издания игроки смогут начать играть на целую неделю раньше, а также получат несколько новых героев после релиза и облик актёра Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.
- 27 июля 2023
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03
-
13:08
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:04
-
09:35
-
09:05
-
08:30
- 26 июля 2023
-
20:45
-
20:07
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:41
-
18:15
-
17:45
-
17:28
-
17:01
-
16:35
-
15:52
-
15:28
-
14:58
-
14:52
-
14:31
-
14:08
-
13:39
-
13:33