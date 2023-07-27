Blizzard грозит банами в Diablo 4 за установку модов
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Авторы Diablo 4 из Blizzard выпустили новый пост на официальном форуме игры. В нём комьюнити-менеджер компании предупредил геймеров, что разработчики могут выдать бан за использование модов.
К примеру, в последнее время набирает популярность модификация TurboHUD4. Она улучшает интерфейс, показывает карту подземелий, иконки игроков, NPC и много чего ещё. Blizzard заявила, что его использование тоже карается блокировкой аккаунта.
В связи с этим мы хотим прояснить, что TurboHUD4, как и любое другое программное обеспечение, модифицирующее игру, запрещено к использованию в Diablo 4. Игроки, устанавливающие подобное программное обеспечение, подвергают свои аккаунты риску дисциплинарных взысканий, которые могут включать в себя полную блокировку.
Игроки раскритиковали заявление студии, поскольку данный мод пользовался большой популярностью и во времена Diablo 3. Правда тогда разработчики не выдавали бан за его использование.
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