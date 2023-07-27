Star Wars Outlaws не вдохновлена отменённой Star Wars 1313

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Вчера разработчики Star Wars Outlaws из Ubisoft Massive дали очередное интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора креативный директор Джулиана Герити заявила, что при разработке игры они ни коим образом не вдохновлялись отменённой Star Wars 1313.

По её словам, Star Wars Outlaws создавалась с нуля и изначально задумывалась полностью уникальной приключенческой игрой, несмотря на определённое сходство между проектами.

Разработка игры действительна велась с нуля. У нас не было доступа к каким-то материалам или чему-то подобному, связанных с ней [имеется в виду Star Wars 1313]. Честно говоря, удовольствие как создателей заключается ещё и в том, чтобы попытаться найти свою нишу и придумать в ней нечто уникальное.

Впервые Star Wars 1313 показали на выставке Gamescom 2012. Разработкой игры занималась LucasArts, а сюжет рассказывал о приключениях легендарного охотника за головами Бобы Фетта. В 2013 году компания Disney закрыла студию LucasArts, уволила всех её сотрудников и отменила разработку игры.

Релиз Star Wars Outlaws состоится на консолях Xbox Series в 2024 году.