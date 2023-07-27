Съёмки «Кинокритика» Квентина Тарантино перенесли из-за забастовки актёров

Издание World of Reel сообщило, что съёмки последнего фильма Квентина Тарантино «Кинокритик» отложены из-за забастовки Гильдии актёров США. Изначально работа над картиной должна была начаться в конце сентября 2023 года.
Гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порно-журнала. По словам Тарантино, его новый герой — вовсе не популярный журналист, но при этом его рецензии крайне любопытны. За основу персонажа он взял реального критика.
Новые сроки начала съёмок картины пока не раскрываются.
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