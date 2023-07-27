Сборы фильма «Барби» превысили $ 500 млн всего за неделю

В начале недели мы писали, что романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более $ 400 млн. За прошедшие два дня картина покорила новый рубеж — $ 500 млн.
До такой отметки фильм добрался всего за неделю. Учитывая это можно предположить, что подобными темпами сборы ленты могут превысить $ 1 млрд. Таким образом, «Барби» уже точно вошла в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года
Примечательно, что аналитики прогнозировали более низкие цифры: даже с учётом крутого старта «Барби» предрекали $ 90–110 млн, а фильм собрал за уикенд в США почти в полтора раза больше. Меньшего ожидали и в студии Warner Bros., которая работала над лентой.
По информации газеты «Ведомости», фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» могут не показать в российских кинотеатрах как минимум до их цифрового релиза, то есть примерно до октября.
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