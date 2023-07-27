Царство живых и мёртвых: 14 минут геймплея Lords of the Fallen

Компания CI Games опубликовала на своём YouTube-канале новый геймплейный трейлер соулс-лайка Lords of the Fallen. В ролике показали различные локации, сражения с боссами, рядовыми врагами, инвентарь и много чего ещё.
Видео доступно на YouTube-канале CI Games. Права на видео принадлежат Bandai Namco Games.
Также разработчики продемонстрировали два мира: живых и мёртвых. Все основные события происходят в первом, а отправиться во второй игроки смогут для получения особого снаряжения.
Помимо этого, игрок попадает в царство мёртвых после гибели. Если он сумеет выбраться оттуда, то персонаж воскреснет, а если нет — придётся начинать игру с последней контрольной точки. Ещё в видео мельком показали кооперативный режим.
Lords of the Fallen выйдет 13 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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