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Дата выхода и первый трейлер сериала Castlevania: Nocturne от Netflix

Анимационный сериал Castlevania: Nocturne от Netflix выйдет 28 сентября
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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер анимационного сериала Castlevania: Nocturne. Из него стало известно, что шоу начнут показывать 28 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Castlevania: Nocturne анонсировали летом 2022 года. Протагонистом выступит Рихтер Бельмонт, а события развернутся через много лет после финала четвёртого сезона сериала Castlevania.

Над проектом трудится Powerhouse Animation — студия работала над оригинальным шоу, а до этого она сотрудничала с режиссёром Кевином Смитом и рядом крупных медиакомпаний.

Шоураннером Castlevania: Nocturne выступает Кевин Колд («Время приключений», «Самурай Джек»), а сценаристом — Клайв Брэдли («Капкан», «Воскрешая мёртвых»).

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