В Payday 3 дадут поиграть в начале августа

Создатели кооперативного шутера Payday 3 из Starbreeze объявили, что закрытое бета-тестирование шутера пройдёт со 2 по 7 августа. Принять в нём участие смогут владельцы ПК и Xbox Series.
Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios.
Подать заявку можно тремя способами: через официальный сайт, на странице игры в Steam или в приложении Xbox Insider Hub. Нужно успеть сделать это до 1 августа.
В рамках тестирования геймеры смогут сыграть за четырёх персонажей: Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа. Для прохождения будет доступно только одно ограбление — No Rest For The Wicked. Также разработчики дадут возможность выбрать любой уровень сложности.
Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.
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