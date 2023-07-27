В Payday 3 дадут поиграть в начале августа

Создатели кооперативного шутера Payday 3 из Starbreeze объявили, что закрытое бета-тестирование шутера пройдёт со 2 по 7 августа. Принять в нём участие смогут владельцы ПК и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze Studios.

Подать заявку можно тремя способами: через официальный сайт, на странице игры в Steam или в приложении Xbox Insider Hub. Нужно успеть сделать это до 1 августа.

В рамках тестирования геймеры смогут сыграть за четырёх персонажей: Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа. Для прохождения будет доступно только одно ограбление — No Rest For The Wicked. Также разработчики дадут возможность выбрать любой уровень сложности.

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.