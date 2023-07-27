Авторы Baldur's Gate 3 пообещали выпустить триквел Divinity: Original Sin

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Сегодня руководитель Larian Свен Винке дал интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора глава студии заявил, что команда собирается выпустить триквел Divinity: Original Sin.

Правда когда это произойдёт Винке не уточнил. По его словам, сейчас все силы разработчиков брошены на подготовку Baldur's Gate 3 к релизу.

Это наша вселенная [имеется в виду Divinity: Original Sin], так что мы непременно к ней вернёмся. Обязательно вернёмся. Правда сначала нужно закончить эту игру [Baldur's Gate 3] и взять перерыв, поскольку нам необходимо перевести дух и собраться с новыми силами.

После выхода игры Larian возьмёт небольшой отдых и переведёт дух, а дальше посмотрит, чем ещё можно заняться. Напомним, между выходом первой и второй Divinity: Original Sin прошло три года.

Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.