Стали известны сроки и детали беты Mortal Kombat 1

Разработчики Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios объявили, что с 18 по 21 августа пройдёт тестирование файтинга. Доступ к нему получат только владельцы PS5 и Xbox Series, оформившие предзаказ на игру.

Фото: NetherRealm Studios

Среди бойцов заявлены Лю Канг, Саб-Зиро, Кенши, Джонни Кейдж и Ли Мей. Также появится несколько камео-бойцов: Кано, Соня, Джакс и Фрост. Во время теста игрокам будет доступно две арены: «Чайхана» и «Особняк Джонни Кейджа».

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра пропустит PS4 и Xbox One. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажимает на специальную кнопку.

За покупку ультимативного издания игроки смогут начать играть на целую неделю раньше, а также получат несколько новых героев после релиза и облик актёра Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа.