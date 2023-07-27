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Грейвс и Гоуст: трейлер пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

Грейвс и Гоуст: трейлер пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone
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Компания Activision опубликовала дебютный трейлер пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. В ролике показали Филиппа Грейвса, Гоуста и других персонажей из сюжетной кампании.

Будущий сезон посвятят противостоянию «Шэдоу компани» и «Оперативно-тактической группы 141».

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Пятый сезон привнесёт новый боевой пропуск, оружие, персонажей и кучу другого контента. Подробности разработчики должны раскрыть в ближайшее время.

Запуск пятого сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone состоится 2 августа. Во время него пройдёт событие с анонсом следующей части шутера.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.

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