Грейвс и Гоуст: трейлер пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

Компания Activision опубликовала дебютный трейлер пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. В ролике показали Филиппа Грейвса, Гоуста и других персонажей из сюжетной кампании.
Будущий сезон посвятят противостоянию «Шэдоу компани» и «Оперативно-тактической группы 141».
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Пятый сезон привнесёт новый боевой пропуск, оружие, персонажей и кучу другого контента. Подробности разработчики должны раскрыть в ближайшее время.
Запуск пятого сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone состоится 2 августа. Во время него пройдёт событие с анонсом следующей части шутера.
Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.
- 27 июля 2023
-
21:11
-
20:21
-
19:45
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:08
-
17:43
-
17:13
-
16:41
-
16:22
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03
-
13:08
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:04
-
09:35
-
09:05
-
08:30
- 26 июля 2023
-
20:45
-
20:07
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:41
-
18:15