Team Spirit победила BetBoom Team в «российском дерби» и вышла в финал Riyadh Masters 2023

Российская команда Team Spirit вышла в финал верхней сетки Riyadh Masters 2023 по Dota 2 и обеспечила себе минимум третье место по итогам турнира.

В полуфинале коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова победил пятёрку другого российского клуба — BetBoom Team. На первой карте «драконы» смогли перевернуть игру и повести в серии, затем позволили сравнять счёт, но в решающей игре, которая длилась более 72 минут, вновь взяли верх.

В финале верхней сетки Team Spirit сыграет против европейской Team Liquid. В свою очередь, BetBoom продолжит борьбу за титул в нижней сетке, где уже завтра сразится против победителя серии между Quest Esports и Gaimin Gladiators.

Фото: Parargon Events

Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составляет $ 15 млн.