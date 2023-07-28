Team Spirit победила BetBoom Team в «российском дерби» и вышла в финал Riyadh Masters 2023

Российская команда Team Spirit вышла в финал верхней сетки Riyadh Masters 2023 по Dota 2 и обеспечила себе минимум третье место по итогам турнира.
В полуфинале коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова победил пятёрку другого российского клуба — BetBoom Team. На первой карте «драконы» смогли перевернуть игру и повести в серии, затем позволили сравнять счёт, но в решающей игре, которая длилась более 72 минут, вновь взяли верх.
В финале верхней сетки Team Spirit сыграет против европейской Team Liquid. В свою очередь, BetBoom продолжит борьбу за титул в нижней сетке, где уже завтра сразится против победителя серии между Quest Esports и Gaimin Gladiators.
Фото: Parargon Events
Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры. Суммарный призовой фонд составляет $ 15 млн.
- 28 июля 2023
-
00:13
- 27 июля 2023
-
21:11
-
20:21
-
19:45
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:08
-
17:43
-
17:13
-
16:41
-
16:22
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:49
-
14:27
-
14:03
-
13:08
-
12:20
-
12:00
-
11:48
-
11:15
-
11:00
-
10:31
-
10:04
-
09:35
-
09:05
-
08:30
- 26 июля 2023
-
20:45
-
20:07
-
19:39
-
19:16
-
18:49
-
18:41