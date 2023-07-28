«Приходится с этим мириться»: Киллиан Мёрфи — об интимной сцене в «Оппенгеймере»
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Посмотревшие фильм «Оппенгеймер» знают, что в ленте есть интимная сцена между персонажами Киллиана Мёрфи и Флоренс Пью. Многим сцена понравилась, а для кого-то она показалась лишней.
Сам Мёрфи тоже не в восторге от работы над подобными сценами, но от этого никуда не уйти. По словам актёра, приходится мириться с этой частью работы, поскольку подобные фрагменты важны для сюжета.
Я думаю, что если эти сцены важны для истории, то они того стоят. Никто не любит их делать, это самая неудобная часть нашей работы. Но иногда приходится с этим мириться.
Фильм «Оппенгеймер» показывают во всех кинотеатрах мира, кроме России. Более того, до страны картина может добраться лишь в октябре — с релизом цифровой версии.
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