«Приходится с этим мириться»: Киллиан Мёрфи — об интимной сцене в «Оппенгеймере»

Посмотревшие фильм «Оппенгеймер» знают, что в ленте есть интимная сцена между персонажами Киллиана Мёрфи и Флоренс Пью. Многим сцена понравилась, а для кого-то она показалась лишней.

Сам Мёрфи тоже не в восторге от работы над подобными сценами, но от этого никуда не уйти. По словам актёра, приходится мириться с этой частью работы, поскольку подобные фрагменты важны для сюжета.

Я думаю, что если эти сцены важны для истории, то они того стоят. Никто не любит их делать, это самая неудобная часть нашей работы. Но иногда приходится с этим мириться.

Фильм «Оппенгеймер» показывают во всех кинотеатрах мира, кроме России. Более того, до страны картина может добраться лишь в октябре — с релизом цифровой версии.