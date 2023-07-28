Илон Маск хочет оставить в «Твиттере» только тёмную тему

Судя по всему, проведённого ребрендинга «Твиттера» Илону Маску недостаточно. Миллиардер заявил, что в ближайшее время в соцсети останется только тёмная тема, поскольку она во всём лучше светлой.

Слова Маска сразу вызвали бурные обсуждения, поскольку многие пользуются светлой темой. К тому же тёмную тему просто банально не всегда удобно применять. Люди просят Маска хотя бы оставить выбор для пользователей. По умолчанию, допускает аудитория, можно поставить тёмную тему, но не стоит лишать людей возможности изменить это.

На этой платформе скоро будет только режим с тёмной темой. Она лучше во всех отношениях.

Пока что в «Твиттере» есть три темы: «Сумерки», «Ночь» и стандартная светлая. Когда именно планируется оставить только тёмную тему, Маск не сообщил.